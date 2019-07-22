الصين وروسيا وأوروبا يقوموا بخطة إستكشاف مشتركة لمحطة الأبحاث على القمر

وقال وو يان هوا، نائب مدير الإدارة الوطنية الصينية للفضاء (CNSA) إن الاستكشاف المشترك سوف يركز على الأهداف العلمية للمحطة، وكذلك المناقشات المتعلقة بالنظام أو القائمة على المهمة.
وقال وو فى مؤتمر دولى حول استكشاف القمر والمساحة العميقة التى افتتحت يوم الاثنين فى مدينة تشوهاى بجنوب الصين وقوانغدونغ، ان المشاركين سوف يخططون وتصميم المحطة بشكل مشترك، وينسقوا تنفيذ الخطة ويشاركوا فى النهاية النتائج العلمية. المحافظة.
وقال بى تشاو يوى نائب مدير مركز استكشاف القمر والفضاء التابع لبرنامج الإدارة الوطنية الصينية للفضاء، إنه من المتوقع أن تكتمل خطة إنشاء المحطة بعد سنتين إلى ثلاث سنوات من المداولات من قبل فريق دولي من العلماء.
كما سيتم انشاء لجنة تنسيق حكومية دولية حول محطة الأبحاث القمرية.
وقال وو ويرين، كبير المصممين لبرنامج استكشاف القمر الصيني، إن الصين ستستخدم المرحلة الرابعة من البرنامج بالإضافة إلى مهامها التالية لتقييم جدوى العمل على القمر لفترة طويلة من الزمن.
كما قدمت كل من الصين وروسيا وأوروبا أو أبدت ميولًا لفكرة بناء قاعدة علمية على سطح القمر.
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