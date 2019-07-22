سكايب تستبدل ميزة "SMS Connect" بتطبيق Your Phone

أعلنت مايكروسوفت عن إزالة تطبيق SMS Connect، الذي يدعم إرسال وحتى مزامنة رسائل الـ SMS الخاصة بهاتفك مع جهاز الحاسوب الخاص بك من سكايب، ودفعت الشركة المستخدمين إلى التبديل إلى حل آخر.
وقالت الشركة: "قررنا إزالة SMS Connect من سكايب، بحيث لن تكون متاحة بعد 30 أغسطس القادم".
أما فيما يخص سبب الإغلاق، فمن المعروف أن خاصية SMS Connect لم تكُن متوفّرة على نطاق واسع بين المستخدمين.
لذلك فضّلت الشركة تجنّب العمل عليها، ودعوة المستخدمين إلى استخدام بديل والمُتمثّل في تطبيق “Your Phone”.
بالتالي إذا كنت ترغب في المتابعة القراءة والرد على رسائل الـ SMS من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وكنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10.
فقد أوصت الشركة أخيرًا بتثبيت وبدء استخدام تطبيق Your Phone من مايكروسوفت.
حيث معه يمكنك إرسال واستقبال رسائل SMS أو رسائل MMS وحتى مشاركة الصور بين هاتفك وحاسوبك وأكثر.
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