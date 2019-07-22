جوجل تعتزم إطلاق ميزة جديدة بتطبيق Duo.. تعرف عليها

تسعى شركة جوجل لتوفير ميزة بتطبيق Duo تسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى Duo بدون الحاجة إلى رقم هاتف مرتبط، كما هو مطلوب حاليًا لتسجيل الدخول إلى التطبيق، والإعتماد بدلا من ذلك على البريد الإلكترونى.
وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، ففى حين أن Duo يطلب عادة من المستخدم أن يكون لديه رقم هاتف لربطه بالحساب، فإن التطبيقات المنافسة مثل Facetime و فيس بوك ماسنجر لا تفعل ذلك، ومع زيادة شعبية Duo، فقد تحاول جوجل تحسين جاذبيته لدى المستخدمين.
وإذا ما أتاحت جوجل للمستخدمين هذه الميزة، فسيصبح من الأسهل عليهم استخدامه بدون الحاجة إلى أرقام هواتف.
كذلك فكشف التقرير أن التطبيق قد يدعم الحسابات المتعددة، مما سيتيح لهم فتح أكثر من حساب على نفس التطبيق ، فيما يتوفر Google Duo للمستخدمين على iOS و أندرويد والويب عبر تطبيق Web Progressive.
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