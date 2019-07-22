طرق لإزالة المناكير بدون مزيل أظافر

5 طرق آمنة لإزالة المناكير من دون استخدام مُزيل طلاء الأظافر
- تجنبي خض قمقم المناكير ما يؤدي إلى ظهور الفقاعات التي تسبب بدورها وجود هواء بين الظفر واللون عند وضع المناكير.
- لا تتخطي أطراف أظافرك من الأمام وأنت تضعين المناكير ليدوم فترة أطول بكثير.
- ضعي أكثر من طبقة من المناكير على أطراف الأظافر.
- وضع المناكير الشفاف الخاص فوق اللون يطول مدة حياة المناكير على أظافرك، فإذا أردت إبقاء اللون أسبوع أو أكثر، كرري وضع هذا المناكير فوق أظافرك كل يومين.
- لا تنسي ترطيب يديك واستخدام كريم أو زيت مخصص لترطيب الأظافر إذا أردت الحفاظ على جمال لون المناكير.
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