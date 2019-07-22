حريق هائل يحاصر عشرات الأشخاص في مبني بمومباي

أوضح أحد رجال الإطفاء إنه اندلع حريقًا كبيرًا في مبنى شاهق به مكاتب لشركة هواتف حكومية في مومباي العاصمة المالية للهند، ويخشون أن يكون هناك العشرات من الأشخاص محاصرين.

يقول الضابط انه يقوم 14 محرك إطفاء في الموقع بإجلاء الأشخاص باستخدام منصات هيدروليكية في منطقة باندرا بالمدينة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصًا يحطمون ألواح النوافذ ويلوحون لرجال الاطفاء لإجلائهم. ولم يتم الابلاغ عن وقوع اصابات.

و قالت امرأة أنقذتها خدمات الإطفاء لقناة نيودلهي الإخبارية أن هناك حوالي 30 إلى 40 شخصًا ينتظرون إجلائهم من المبنى، مع امتلاء الطابقين الثالث والرابع بالدخان.

الحرائق شائعة في الهند، حيث غالبًا ما يتم انتهاك قوانين البناء وقواعد السلامة من قِبل البنائين والمقيمين.

