جبريل إبراهيم: ليس لدي اعتراض على وجود اشخاص لديهم انتماءات حزبية في الحكومة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> لماذا طالبت السلطات الإثيوبية بترحيلك من أديس أبابا بصورة فورية؟

< كان سوء تفاهم بسيط وتمت معالجته ونحن نريد ان نطمئن بان الموقع الذي نجتمع فيه الجميع يتمتع بحرية كاملة ويعبرون عن ارائهم ويتمتعون ايضاً بحرية التحرك واتخاذ المواقف التي يرونها مناسبة و يتوفر فيها الامن للناس.

> المفاوضات حتى الآن لم تحقق أي اختراق؟

< وصول الاخوان من الداخل بقيادة عمر الدقير وهو عضو اساسي في مجلس التفاوض انابة عن نداء السودان بالإضافة لوصول الوسيط الافريقي والوسيط الاثيوبي في الطريق اعتقد ان الامور ستمضي الى الامام، نحن في الجبهة الثورية لدينا قناعة بأنه لم يتم بيننا داخل قوى الحرية والتغيير تفاهمات كافية في الخطوات التي تمت حتى الان ونحن نريد ازالة الخلل في ادارة قوى الحرية والتغيير بايجاد جسم يستطيع ان يقود ويصدر القرار وان يكون مهيمناً عليه وجسم قيادي حقيقي، ونحن شعرنا بصورة او اخرى اننا خلقنا اجساماً اختطفت القرار وبالتالي صرنا مغيبين عن القرار ونسمع مثل الاخرين في الاعلام ونريد ايقاف هذا الامر.

> لماذا لم تطالبوا بهيكلة الحرية والتغيير منذ وقت مبكر؟

< ظللنا ننادي بهيكلة قوى الحرية والتغيير ولكن هنالك اجسام كانت تعاند خطوة الهيكلة ويبدو انها استغلت الامر وشعرت بان الوضع الموجود يعطيها قوة اكبر في اتخاذ القرار نيابة عن الاخرين، ولذلك نحن اتينا لهذا الاجتماع لايقاف هذه التصرفات.

> ماهي النقاط الخلافية الأكثر تعقيداً بينكم والحرية والتغيير؟

< الحرية والتغيير تعتبر الان الكتلة الحاكمة او الجسم الحاكم خلال الفترة الانتقالية ونريد ميثاقاً يضبط العلاقة بيننا وان الحكومة التي تأتي ان لا تكون مشلولة بسبب التنازع بين المرشحين من القوى المختلفة وحتى اذا قيل انها حكومة مستقلين وكفاءات وبالتالي لا يوجد شخص (مقطوع من شجرة) في الاخر كل شخص لديه انتماء وميول سياسية ونحن نريد ضبط العلاقة وحكومة تعمل بسلاسة كاملة خلال الفترة الانتقالية.

> يشاع على نطاق واسع أنكم طالبتم بحكومة محاصصات حزبية وليس تكنوقراط ما مدى صحة ذلك؟

< حتى اذا كونا حكومة كفاءات في الاخر ستنتهي لحكومة محاصصات سياسية.

> بمعنى؟

< لا توجد كفاءات معزولة تماماً عن الاحزاب او الميول الحزبية صعب جداً أن تجد اشخاصاً مستقلين استقلالاً كاملاً والذين لديهم قدر من الفهم السياسي مفيدون في فترة التغيير والفترة الانتقالية واذا اتيت باشخاص ليس لهم خلفية سياسية ربما لا يحسنوا الأداء واذا اتيت (بشوية كتبة) فلن يكونوا مفيدين والمهم وجود سياسيين لإحداث تغيير في الفترة الانتقالية.

> يفهم أنك مع الحكومة الحزبية؟

< شخصياً ليس لدي اعتراض على وجود اشخاص لديهم انتماءات حزبية.

> لماذا تصر الحركات المسلحة على السلام قبل الانتقال السلمي سيما وأن البلاد تعاني من فراغ دستوري لمدة أربعة شهور؟

< اقترحنا تشكيل حكومة تسيير اعمال او تصريف مهام لمدة ستة شهور وخلال هذه الفترة يتم التعجيل بمسيرة السلام وبعد الوصول لاتفاق السلام يأتي الناس لاعادة تشكيل الحكومة هذا هو المقترح الاول، بالنظر للاشياء الجارية والتوقيع على الاتفاق بالاحرف الاولى شعر الناس بان ان الامر غير مطمئن وان الحكومة التي مدتها ستة شهور لن تكون حريصة على السلام لانها ستحل بعد ذلك، لذلك التوجه المطروح حالياً هو تأخير تكوين بعض المؤسسات الى حين الوصول لاتفاق السلام وفي المقابل ان يطالب الناس بتعجيل السلام.

> الإرادة معدومة من أجل تحقيق السلام؟

< الارادة السياسية موجودة لدى الطرفين في السابق تأخر السلام لان الارادة غير متوفرة واذا توفرت الارادة فان امر السلام لن يأخذ وقتاً طويلاً.

> هل سيتم تقديم ملاحظاتكم للوسيط الأفريقي من أجل تضمينها في الوثيقة السياسية؟

< نعم وهنالك لجنة قانونية تملك ملاحظات مفصلة وبالإضافة لقضايا السلام والهامش وجذر المشكلة السودانية لم تخاطب بالمستوى المطلوب ولذلك حاولنا ادخال باب يخاطب في الاتفاق السياسي هذه القضايا واتوقع الوصول للتوافق.

> ولكن المباحثات أخذت وقتاً طويلاً دون نتائج ملموسة متى تنتهي هذه الاجتماعات؟

< لا استطيع تحديد وقت ولكن نأمل ان لا تطول.

> هنالك مطالب بنقل التفاوض مع المجلس العسكري إلى أديس أبابا؟

< نحن اقترحنا على الوسطاء ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ان يحضر الوسطاء الاثنان وممثل للمجلس العسكري للتفاوض معهم ولكن يبدو ان القضية لم تأخذ شكلاً مطلوباً واذا رأى الوسطاء نقل التفاوض سننتظر..

> هل ستظل الجبهة الثورية جزءاً من الحرية والتغيير أم ستخرج؟

< نحن من صنع الحرية والتغيير ونحن اسسنا الجبهة الثورية واسسنا الفجر الجديد ثم نداء السودان ثم اسسنا قوى الحرية والتغيير واكبر كتلة في الحرية والتغيير هي نداء السودان ونحن ليس لدينا اي توجه للخروج من الحرية والتغيير ولكن يجب تعديل المسار حتى تعمل الحرية والتغيير بصورة صحيحة وان لا يتجاوزا اي طرف من الاطراف.

> هل تتفق معي أن صراع المحاور أضر بقوى الحرية والتغيير؟

< نحن نتخذ قرارنا بانفسنا ونحن شعب نعيش في حالة فقر رغم غنى البلاد من كل الجوانب، ولكن يجب ان نعي تجاوز هذه الحالة ولكن اذا رهنا قرارنا للاجنبي يصعب تجاوز هذا الرهان وادعو كل القوى السياسية بعدم رهن قرارهم لاي طرف.

> ولكن هنالك وسيط أفريقي بينكم؟

< الوسيط الافريقي ينقل قرار الاطراف ونحن لا نقوم بتعيين الوسيط والاتحاد الافريقي هو من قام بتعيينه وليس في ذلك عيب ولكن يجب ان لا نرهن انفسنا للمحاور الخارجية سواء كانت شرقية او غريبة لاننا إن رهنا القرار سنندم على ذلك.

> هنالك اتهام لكم بأنكم تريدون الحكم والسلطة وليس السلام؟

< من حق اي شخص ان يطمح في السلطة او الحكومة والسودان للجميع ولكن نحن يهمنا السلام والاستقرار اولاً.

الانتباهة