تجمع المهنيين السودانيين: لن نقبل بالمحاصصات الحزبية في حكومة الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، تمسكهم بحكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، خلال الفترة المقبلة، شريطة أن تكون خالية من “المحاصصات الحزبية”.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال الأصم: “لن نقبل بالمحاصصات الحزبية في حكومة الثورة”.

وأوضح المتحدث باسم تجمع المهنيين ، أبرز الأطياف المنضوية تحت مظلة قوى الحرية والتغيير التي تمثل المعارضة الرئيسية في السودان أن التزام التجمع كان وما زال بـ”حكومة الكفاءات الوطنية؛ لأنها الأكثر استقرارا والأقدر على أداء المهام الانتقالية”. المادة السابقة عادل الجبير يعلق على احتجاز إيران الناقلة البريطانية المقالة القادمة السلطات السلطات السعودية تطلق سراح مواطن قطري بعد عام من الإخفاء القسري

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