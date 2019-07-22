عادل الجبير يعلق على احتجاز إيران الناقلة البريطانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية “عادل الجبير”، مساء الأحد، على احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، حيث حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراء لمنع مثل هذا السلوك، الذي وصفه بغير المقبول.

وقال “الجبير”، عبر حسابه بـ “تويتر” إن “أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي”.

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وتابع: “على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك احتجاز السفينة البريطانية أمر مرفوض تماما وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال”.

واندلعت أزمة بين بريطانيا وإيران، على خلفية احجاز الأخيرة ناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة، لدى مرورها في مضيق هرمز، مساء الجمعة، واتهمت طهران طاقم الناقلة بعدم احترام القوانين البحرية الدولية، وهو ما نفته لندن، في رسالة إلى مجلس الأمن، ليل السبت.

وجاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما، بعد أسبوعين من احتجازها، في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.