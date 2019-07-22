لا يابرهان فأنت مخطئ جدا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في حديثة لقناة واذاعة البي بي سي عربية كان الفريق عبد الفتاح البرهان مجافيا للحقيقة وهو يقول بوضوح ان ذهاب جيشنا الي اليمن لاغضاضة فيه مبررا قوله بان للسودان علاقة متميزة ومتينة مع السعودية فهم إخوان وجيران وان احتاجت السعودية للدفاع عنها ومساعدتها في صد اى عدوان يغشاها فاننا حاضرون بل نري ذلك مما تقتضيه العلاقة الاخوية والجوار ولابد ان نقول للبرهان ان السعوديين اخواننا وجيراننا نعم فهذا كلام لا خلاف حوله واليمنيون ايضا إخواننا وجيراننا ولابد ان ندخل هذه الساحة كمصلحين ودعاة انهاء للحرب لا ان نكون طرفا فيها والشيء المهم الذي يلزم ان ننتبه له ان هذه الحرب تمثل عدوانا صارخا علي اليمن بلدا وشعبا وقد شهدت المنظمات الاممية والاقليمية السياسية والحقوقية والانسانية.

ان الانتهاكات التي مورست في العدوان علي اليمن اقسي كثيرا من اي حرب اخري قديما وحديثا مما يحتم علي الجميع ان يقروا بحقيقة مفادها ان السعودية في موقف المعتدي وليس المعتدي عليه حتي يخرج علينا الفريق البرهان بقوله اننا نناصر السعودية ونشارك في صد العدوان عليها فهذا كلام بعيد عن المنطق والصواب وانت مخطئ جدا ياسعادة الفريق .

ولنا ان نسال الفريق البرهان بشكل اخر هل تقر بمظلومية الشعب الفلسطيني؟ وهل هناك قضية في العالم اكثر منها وضوحا ؟ فلماذا لانتحرك لمناصرة الفلسطينيين ومحاربة الصهاينة المعتدين ؟ دع عنك هذا القول يا برهان واذهب بحيشك لمناصرة القدس والدفاع عنها بدل الذهاب بجندك الي قتل اليمنيين الابرياء .