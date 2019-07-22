المؤتمر السوداني يقدر الذين رشحوا الدقير لرئاسة الوزراء

عبر حزب المؤتمر السوداني عن تقديره لكل من دفع بترشيح رئيسه م. عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية المرتقبة، قائلاً إنها قضية تصاعدت مؤخراً، معتبراً أن الترشيح جاء نتيجة لثقة غالية أولتها قطاعات عديدة من الشعب السوداني.

وقال الحزب في بيان، يوم الإثنين، إنه لن يدفع بأي من عضويته لأي موقع في مجلسي السيادة والوزراء، داعياً للنأي عن أي شكل من أشكال المحاصصات الحزبية التي تحرف الثورة عن مسارها وتحولها لمحض تسابق على الكراسي.

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وحث البيان بحسب الشروق – رفاق الحزب في قوى إعلان الحرية والتغيير على الإسراع في الفراغ من مهمة التوافق حول مرشحيها في هياكل السلطة الانتقالية من كفاءات وطنية قوية ذات مواقف بينة وواضحة تنجز مهام الثورة.

وتعهد بالعمل بقوة على دعم كل ما يوحد تحالف قوى الحرية والتغيير وعلى حراسة مؤسسات السلطة الانتقالية ومعاونتها في تنفيذ مهامها والعبور بالبلاد إلى مرافئ انتخابات حرة ونزيهة عند نهاية الفترة الانتقالية يختار فيها شعبنا ممثليه.

وعبر البيان عن أمل الحزب في أن تنجح المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ربط قضيتي السلام بالتحول الديمقراطي، مؤكداً أن المؤتمر السوداني يعمل في أن تشمل الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)