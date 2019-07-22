تعاطف الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مع حسناء سودانية ظهرت في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, وهي تبكي بحرقة أثناء ترديدها مع الفنان أحمد أمين أغنيته التي وجدت رواجاً واسعاً (مدنية حرية وسلام).
وذرفت الفتاة التي لقبت داخل مواقع التواصل الاجتماع بالحسناء الدموع أثناء ترديد الفنان لمقطع (هجمونا والبنوت نيام درشونا بالدوشكات درش).
وبحسب موقع النيلين فقد جاءت التعليقات على المقطع كالمطر، ما بين مواسي لها وما بين متعاطف معها، فيما لم تخلو بعض التعليقات من الغزل حيث وصفها بعض خفيفي الظل من المتابعين بالحسناء فائقة الجمال التي لا تستحق عيونها البكاء.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تذرف الدموع أثناء ترديدها أغنية (مدنية حرية وسلام) الحزينة وتثير تعاطف الآلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.