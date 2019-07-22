إسماعيل تاج: إذا لم تتحقق المطالب سنكون في مقدمة (الشارع)

قال القيادي بالحرية والتغيير إسماعيل تاج أمس أثناء ندوة سياسية أقامتها قوى الحرية والتغيير بمدينة (ألتي) بحسب الإنتباهة إن الشباب هم الذين بدأوا الثورة وهم يعولون عليهم خلال المرحلة المقبلة، وأن المكتسبات الثورية لم تأت ببساطة وانما كانت نتيجة عمل متراكم، هنالك تحديات كبيرة تواجه ما تبقى من اتفاق سياسي، وأنها تحتاج الى تضحيات، واستدرك قائلاً: (الشباب واقفين قنا)، وإذا لم يتم الاتفاق فسيجدوننا في مقدمة الشارع، وذكر أنهم لن يتنازلوا عن التضحيات التي قدمها الشهداء، مشيراً الى أنه تم تحويل الساحة الخضراء الى ساحة الحرية، وستسمى أعظم المؤسسات بأسمائهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)