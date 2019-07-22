نشرت المطربة السودانية الصاعدة سير عابدين صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فقد طرحت المطربة سؤالاً لأصدقائها على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي وأجابت عليه في نفس الوقت. Advertisements نجمة البرنامج العربي الشهير على قناة أم بي سي (ذا فويس)، كتبت على صورتها (يقال اني اشبه الاثيوبيين صحيح؟؟). وبحسب موقع النيلين تابعت سير : (عشان لو بشبههم انا اتشرف لاني احب اثيوبيا جداً) وختمت تدوينتها التي حصدت مئات الإعجابات (شكراً أثيوبيا.. شكراً ابي أحمد). الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الفنانة سير عابدين: يقال اني اشبه الاثيوبيين هل هذا صحيح.. إذا كان صحيح فهذا ردي!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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