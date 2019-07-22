تجمع المهنيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات

قال تجمع المهنيين السودانيين، إن المشاورات الجارية حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ليست لمحاصصات أو تقسيمة كراسي يستأسد من خلالها قوم على آخرين ولا صراع حول هياكل أو مناصب كنا عهدنا للشعب أنها لكفاءات وطنية.

وقال التجمع في بيان، يوم الإثنين، إن قوى الحرية والتغيير وفي سعيها لتضميد جراح الوطن وتوحيد صفه وإعادة البريق لمعاني الوطنية وروح الوحدة وعشق التراب، تسعى خلال المشاورات مع حملة السلاح للترتيب لعملية سلام شاملة ومرضية لجميع الأطراف خلال الفترة الانتقالية.

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وشدد على أن المشاورات هي من أجل ضمانات والتزامات مُستحقَّة لشعوب السودان التي استنزفتها الحروب وسامها عسف النظام عذاباً، ولا ولن نبغي حولاً عن استكمالها كما وثقنا لها في إعلان الحرية والتغيير، وكما يشتهي الوطن ويبغي.

وقال البيان بحسب الشروق – “لن تكتمل معالم الثورة إلا بتحقيق السلام الشامل العادل الذي ينصف جميع السودانيين خصوصاً أهلنا في مناطق النزاعات والحروب، والذين ما راقوا ولا غشتهم الراحة لسنوات طويلة”.

وأمن على إيمان التجمع العميق بأن القوى والكتل السياسية التي حملت السلاح لديها قضايا ومطالب مشروعة تتمثل في العدالة والإنصاف والتنمية المتوازنة والمواطنة المتساوية والمساواة في الحقوق ورد الظلم والعدوان والبغي الذي طال مناطق بعينها، وتطاول أمده ففاقم من التهميش والتجاهل والعنصرية البغيضة، ما خلق نوعاً من التباعد والشحناء والشِقاق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)