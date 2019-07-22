وفاة الأب الروحي للموسيقيين في السودان

توفي عن عمر يناهز الـ(83) عاماً الأب الروحي للموسيقيين السودانيين أ.د.الفاتح الطاهر دياب، وهو موسيقار مخضرم ومؤلف وباحث وناقد تربت على يديه أجيال عديدة من الموسيقيين في البلاد، وترك بصمة واضحة في مسيرة الفن والموسيقى.

ولد الراحل دياب عام 1936 في حى الركابية العريق في مدينة أمدرمان.

نال درجة الأستاذية بالخدمة الطويلة الممتازة والبحث العلمي 1996، ودرجة أستاذ الموسيقى المشارك وأستاذ الموسيقى المساعد، وعين محاضراً في معهد الموسيقى والمسرح 1973.

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تقلد منصب عميد كلية الموسيقى والدراما 2002–2005، وقبلها كان نائب عميد المعهد العالي للموسيقى والمسرح 1991-1992، وعميد المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالإنابة 1981– 1983، ورئيس قسم الموسيقى 1992–1993.

والراحل بحسب الشروق – هو مؤسس ورئيس شعبة دراسات الموسيقى السودانية 2000-2002، وأشرف منذ تأسيس الدراسات العليا بالكلية في العام 2000 حتى تاريخه على عدد عشرة بحوث دكتوراة وعلى عدد سبع بحوث ماجستير.

نال وسام الدولة في الفنون والآداب المرتبة الثانية والميدالية الذهبية بمناسبة انعقاد مهرجان الخرطوم الدولي الرابع للموسيقى 1992.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)