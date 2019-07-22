اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

متهم يسدد طعنات لنظامي برأته المحكمة من قتل اخيه

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 22-يوليو-2019

19 مشاهدة

متهم يسدد طعنات لنظامي برأته المحكمة من قتل اخيه

أقدم مواطن على تسديد ثلاث طعنات لنظامي أصدرت محكمة جنايات مروي حكماً قضى ببراءته من تهمة قتل أخيه ليتم القبض عليه وتدوين بلاغات في مواجهته تحت مواد الأذى الجسيم والسكر والمقاومة والتعدي على السلطات بعد محاولته الاعتداء على ضرب القوة التي أرسلت للقبض عليه وهو كان في حالة سكر تام كما تم نقل النظامي المصاب للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة. وتشير وقائع البلاغ بحسب صحيفة الدار، أنه تم العثور على شقيق المتهم بطعن النظامي مقتولاً بالقرب من (الكمبو) بمدينة مروي بالولاية الشمالية ليتم اخطار الشرطة التي اتخذت كافة اجراءاتها القانونية والفنية اللازمة وبعد التحريات تم القبض على المتهم وباشرت الشرطة المختصة تحرياتها معه إلى أن تمت احالة أوراق البلاغ للمحكمة التى استمعت الى كافة حيثيات القضية وبعد السماع لجميع الاطراف أصدرت قراراً ببراءة المتهم ليقوم شقيق المجني عليه بحمل سكينة وسدد بها طعنة للمبرأ التي لم تثبت ادانته لدى المحكمة ولازال التحري جارياً.

Advertisements

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متهم يسدد طعنات لنظامي برأته المحكمة من قتل اخيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا