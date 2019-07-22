متهم يسدد طعنات لنظامي برأته المحكمة من قتل اخيه

أقدم مواطن على تسديد ثلاث طعنات لنظامي أصدرت محكمة جنايات مروي حكماً قضى ببراءته من تهمة قتل أخيه ليتم القبض عليه وتدوين بلاغات في مواجهته تحت مواد الأذى الجسيم والسكر والمقاومة والتعدي على السلطات بعد محاولته الاعتداء على ضرب القوة التي أرسلت للقبض عليه وهو كان في حالة سكر تام كما تم نقل النظامي المصاب للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة. وتشير وقائع البلاغ بحسب صحيفة الدار، أنه تم العثور على شقيق المتهم بطعن النظامي مقتولاً بالقرب من (الكمبو) بمدينة مروي بالولاية الشمالية ليتم اخطار الشرطة التي اتخذت كافة اجراءاتها القانونية والفنية اللازمة وبعد التحريات تم القبض على المتهم وباشرت الشرطة المختصة تحرياتها معه إلى أن تمت احالة أوراق البلاغ للمحكمة التى استمعت الى كافة حيثيات القضية وبعد السماع لجميع الاطراف أصدرت قراراً ببراءة المتهم ليقوم شقيق المجني عليه بحمل سكينة وسدد بها طعنة للمبرأ التي لم تثبت ادانته لدى المحكمة ولازال التحري جارياً.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)