هروب شاب وفتاة وادانتهما العشق الممنوع

أدانت محكمة الجنايات بسوق ليبيا شاب بالجلد مائة جلدة والتغريب إلى إحدى الولايات لمدة ستة أشهر وأدانت الفتاة بالجلد وتأجيله إلى حين اكمالها مرحلة الوضوع. وتعود تفاصيل هذه الحادثة بحسب صحيفة الدار، إلى بلاغ دونته إحدى الأسر بإحدى الولايات بهروب الشاب والفتاة إلى جهة غير معلومة وبعدها تحرك الشاب والفتاة صوب الخرطوم ليستقرا بإحدى المناطق بأم بدة وكانت الفتاة قد وضعت طفلاً بلغ من العمر اثنى عشر يوماً وباخطار الشرطة ألقي القبض على الفتاة والشاب وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 146 وسط تجمع كبير من الأهالي تنازلت الفتاة عن الطفل وبعد ذلك أدانتهم المحكمة بالجلد مائة جلدة وتغريب الشاب لمدة ستة أشهر لتعود الفتاة برفقة أسرتها بعد انتهاء رحلة الاختفاء.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365 )