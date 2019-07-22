التحقيق حول وفاة شرطي بولاية الجزيرة

التاريخ: 22-يوليو-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة تحقق شرطة مدني حول البلاغ المدون بعد وفاة شرطي أثناء محاولته فض اشتباكات بين المواطنين بالولاية وفور وفاته تم الاتصال بالشرطة التى اتخذت اجراءاتها القانونية والفنية من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبأورنيك جنائي صادر من النيابة بحسب صحيفة الدار، نقلت الجثة للمشرح لمعرفة أسباب الوفاة كما دون بلاغ بالواقعة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365) الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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