حادث حركة مؤسف لنجل الشيخ البرعي ونقله للمستشفى

وقع حادث حركة مؤسف لنجل الشيخ البرعي قريب الله أمس اثناء عبور عربته بشارع المناقل مدني وقال الشيخ أحمد ابراهيم علي المكني وقع عندما سقطت عربة نجل الشيخ البرعي في حفرة قرب منطقة المدينة عرب حيث تعرض لكسر في الفخذ الأيمن وكسر في اليد الشمال حيث تم ابلاغ أخاه عمر الشيخ البرعي الذي حضر لموقع الحادث وتم نقله الى مستشفى شرق النيل ومنها الى مستشفى النيل الازرق حيث اجريت له عملية جراحية من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لتركيب مسطرة في الكسور، وحضر من الزريبة خليفة الشيخ البرعي الشيخ البرعي الشيخ الفاتح ومجموعة كبيرة من الأحباب والمريدين ووفد من منطقة ودمدني ووفد من خلاوي الشيخ حسن ود حسونة بالحاج يوسف يتقدمهم الشيخ عمر بركات بلل الشيب وامتلات بهم كل الطرقات بشارع الشهداء. وأضاف قائلاً بحسب صحيفة الدار، الآن أن نجل الشيخ البرعي بحالة جيدة وهو طريح الفراش تحت مراقبة الأطباء وحالته مستقرة بمستشفى النيل الأزق بأمدرمان.

Advertisements

الخرطوم (أخبار الخليج 365)