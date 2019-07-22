الإعدام لثلاثة نظاميين لقتلهم نزيل بالحراسة

أدانت محكمة الجنايات بإحدى الولايات الشرقية ثلاثة من النظامين بالاعدام وذلك لتسببهم الموت للمجني عليه وذلك اثر العثور على شقيقته قتيلة بإحدى المناطق ليتم توجيه أصابع الاتهام إليه وأثناء التحري مع المتهم وهو قيد الحراسة توفي الى رحمة مولاه لتقوم أسرته بتدوين بلاغ في مواجهة المتهمين الذين كانوا مسؤولين عن التحريات ومتابعة إجراءاته وبعد ذلك تمكن ممثل الاتهام من رفع الحصانة وتقديم المتهمين الى المحكمة التي بدأت في نظر الاجراءات بسماع قضية الاتهام متكاملة واستجواب المتهمين وسماع افادات شهودهم الى أن وجهت المحكمة الاتهام لثلاثتهم تحت المادة 130 من القانون الجنائي وفي جلسة النطق بالحكم وسط حضور كبير من أولياء الدم أصدرت المحكمة قرارها بالاعدام شنقا في مواجهة النظامين الثلاثة وبحسب صحيفة الدار فإن بعض الخيرين يباشرون في الوصول إلى أولياء الدم للوصول معهم إلى تسوية للبلاغ كما يتابع سلطان قبيلة التاما طه عبد الشافع سينين الاجراءات مع معاونيه من أعيان القبيلة.

Advertisements

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )