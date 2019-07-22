سودانية 24 (غير مرتبطة)!!

(1)

في حوار تلفزيوني سابق مع الاستاذ ضياءالدين بلال، قال مبارك الفاضل انه اخترق مكتب الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعده في ذلك الوقت نافع علي نافع بـ(القروش)!!.

مبارك الفاضل فعل ذلك وهو (مشارك) في النظام السابق – تارة مساعداً للرئيس وتارة وزيراً للاستثمار ونائباً لرئيس الوزراء… ترى ماذا كان يفعل مبارك الفاضل وهو (معارض) للنظام ؟، ان كان يفعل ذلك وهو (مشارك).

على الاخوة في قوى اعلان الحرية والتغيير الحرص على (مكاتبهم).

(2)

ما قدمه الصادق المهدي وهو (معارض) للنظام السابق – لم يقدمه للثورة الآن وهو احد مكونات قوى اعلان الحرية والتغيير البارزة.

لماذا لا يعارض الصادق المهدي الثورة ، حتى نضمن نجاحها.

(3)

اذا اصبح عبدالـله حمدوك رئيساً للوزراء للحكومة الجديدة.

اضمن لكم ان يصبح عمر الدقير معارضاً لها!!.

(4)

المستفيد الاول من استمرارية المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير لاكبر فترة ممكنة، هو السيد اسماعيل عيساوي مدير الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون.

ثم محمد الحسن ولد لباد.

(5)

اذا استمرت المفاوضات على هذه الوتيرة ، اتوقع ان يهتف محمد ناجي الاصم في وجه شمس الدين الكباشي باعلى صوته : (مدنية) فيقول الكباشي للاصم وهو يضع يده على اذنه : قلت شنو؟… ما سامع حاجة!!.

في الجلسة التالية يهتف ياسر العطا : (عسكرية)، فيرد عليه مدني عباس مدني قائلاً : نعم.. خدمة الانترنت رجعت!!.

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اتفاقية الاعلان الدستوري القادمة اتوقع ان يوقع عليها من جانب قوى اعلان الحرية والتغيير السيد / محمد عباس عبدالرحمن الطيب الخليفة عمر احمد ربيع.. ومن جانب المجلس العسكري حسن الطيب عثمان عبدالعزيز ابوبكر الشفيع احمد حمدان دقلو (حميدتي).

والـله اعلم.

(6)

تعودت ان استقبل في كل مساء (زيادة) جديدة في سعر (رطل اللبن) يقدمها لنا (سيد اللبن) مبررة ومعتمدة من جهات عليا.

تعوّد (سيد اللبن) على ذلك… في الايام الماضية كانت الزيادة في سعر (رطل اللبن) تتم بصورة متواترة ،وكنت كلما اسأله عن السبب كان يقول لي : (الدولار ارتفع).

ثم اصبح يقول لي تواليّاً بعد كل زيادة اسباب مختلفة – مرة المجلس العسكري علق المفاوضات ، ومرة المجلس العسكري قال انهم لن يقصوا احداً.

ثم يزيده في اليوم التالي واسأله عن السبب فيقول : (المتاريس ازالوها).

ويأتي في اليوم الثالث بزيادة جديدة فيقول : (الاعتصام فضوه).

بعد ذلك يزيده فيقول : (رفعوا جلسة المفاوضات للاسبوع المقبل).

وهكذا كان يسبّب (الزيادة) في كل يوم بحدث جديد – حتى وصلت معه لمليونية (العدالة اولاً).

اذا استمرت المفاوضات بهذه الطريقة اتوقع ان يصبح سعر (رطل اللبن) في الايام القادمات مليون ونصف مليون جنيه.

لا تغضبوا .. فهذا بالعملة القديمة.

والـله المستعان.

(7)

محاولة قناة سودانية 24 للركوب في قطار الثورة – هي مثل السيدة التي ولدت في بداية السبعينيات ، وتكتب على بروفايل صفحتها الشخصية على الفيس بوك العمر : 21 سنة.

ثم تضيف الحالة الاجتماعية (غير مرتبطة) – كما تفعل سودانية 24 الآن!!.

(8)

لا ادري لماذا حسب المجلس العسكري ان اجبار السلطات الاثيوبية للدكتور جبريل ابراهيم على مغادرة اثيوبيا انتصاراً لهم؟.

ولا اعرف لماذا حسبت قوى اعلان الحرية والتغيير بعد ذلك ان تراجع السلطات الاثيوبية من سحبه من البلاد انتصاراً يحسب لهم.

(9)

كيلو الطماطم اصبح بـ 250 جنيهاً.

حتى الصينية المشكلة الاكبر فيها اصبحت (السلطة).

(10)

نصف انتقادات الباشمهندس الطيب مصطفى للحزب الشيوعي السوداني لو ذهبت للحركة الاسلامية – لمّا سقط نظام الانقاذ.

غير منطقي ان تكون نظرتكم للحزب الشيوعي الصيني افضل من نظرتكم للحزب الشيوعي السوداني.

الاسلاميون في السودان حتى وهم في المعارضة ما زالوا يمارسون (الاقصاء).

(11)

حكاية عجيبة.

قوى اعلان الحرية والتغيير اتوا بالوسيط الافريقي (الاثيوبي) محمود درير من اجل ان يكون وسيطاً بينهم والمجلس العسكري في (السودان) ، فى الوقت نفسه غادر وفد قوى اعلان الحرية والتغيير (السوداني) لمفاوضة الجبهة الثورية والحركات المسلحة (السودانية) للتفاوض في (اثيوبيا).

فاهمين حاجة.

ما كان في داعي تجيبوا ليكم وسيط (اثيوبي) للخرطوم وانتم تتفاوضون فيما بينكم في اثيوبيا.

خسارة (تذاكر) ساكت.

وخسارة (دموع) أيضاً!!.