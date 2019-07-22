هيئة شباب كردفان تعتزم فتح بلاغات ضد عوض الجاز

قالت الهيئة الشبابية لنهضة غرب كردفان انها ستشرع في مقبل الأيام في فتح بلاغات ضد عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين السابق، وذلك لإهداره أموال مخصصه من قبل الحكومة وفق اتفاقيات لتمنية المناطق المحلية.

وقالت الهيئة بعد تكوينها في بيان لها ان ستشرع أيضا في فتح بلاغ ضد شركة بترونيد العالمية في لاستغلالها البشع للعمال البسطاء، هذا بالإضافة الى تقدمها أيضا ببلاغ اخر ضد كل من شركة ايات للطرق والجسور وشركات أخري وهمية منحت عطاءات فقط لنهب اموال الولاية الجدير بالذكر ان الهيئة تشمل محامين وقضاة مستشاريين قانونيين من أبناء الولاية.