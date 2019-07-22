قالت الهيئة الشبابية لنهضة غرب كردفان انها ستشرع في مقبل الأيام في فتح بلاغات ضد عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين السابق، وذلك لإهداره أموال مخصصه من قبل الحكومة وفق اتفاقيات لتمنية المناطق المحلية.
وقالت الهيئة بعد تكوينها في بيان لها ان ستشرع أيضا في فتح بلاغ ضد شركة بترونيد العالمية في لاستغلالها البشع للعمال البسطاء، هذا بالإضافة الى تقدمها أيضا ببلاغ اخر ضد كل من شركة ايات للطرق والجسور وشركات أخري وهمية منحت عطاءات فقط لنهب اموال الولاية الجدير بالذكر ان الهيئة تشمل محامين وقضاة مستشاريين قانونيين من أبناء الولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة شباب كردفان تعتزم فتح بلاغات ضد عوض الجاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.