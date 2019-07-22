نجم ليفربول يعتذر لـ"صحفية" مصرية (فيديو)

اعتذر ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي لصحفية مصر بعدما فشلت في التقاط صورة معه خلال بطولة أمم إفريقيا 2019. Advertisements وحرص ساديو ماني على التواصل مع الصحفية المصرية سحر عزازي عبر الهاتف معتذرًا لما بدر من حارس أمن المنتخب، عندما منعها بالقوة من التقاط صورة تذكارية مع نجم ليفربول، ليطلب منها الحضور مرة أخرى إلى موقع التدريب. كان المنتخب السنغالي خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 بهدف نظيف أمام منتخب الجزائر.

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