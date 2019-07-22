النيابة تفرج عن وزير الصحة السابق بالخرطوم مأمون حميدة

قررت نيابة الأراضي الإفراج عن وزير الصحة السابق في ولاية الخرطوم مأمون حميدة أمس، ويأتي القرار بعد اكتمال تحرياتها، حول بعض قطع الأراضي التي يمتلكها.

وأمرت النيابة إدارة سجن كوبر بإطلاق سراح حميدة فوراً بحسب صحيفة الإنتباهة، إلا أن إدارة السجون لم تفرج عنه، بحجة أن قرار إطلاق سراحه وعدد آخر من المعتقلين ينبغي أن يأتي إليهم من المجلس العسكري.