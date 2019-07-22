بريطانيا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط وطاقمها

دعت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إيران إلى الإفراج فورا عن الناقلة "ستينا إمبيرو"، التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها.
وقال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إن "بريطانيا وصفت احتجاز الناقلة في مضيق هرمز بأنه غير قانوني"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وعقب اجتماع أزمة بشأن ناقلة النفط التي تحتجزها إيران، برئاسة ماي، قال المتحدث للصحافيين: "تم احتجاز السفينة تحت ذريعة زائفة وغير قانونية، ويجب على الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فورا".
واستولى الحرس الثوري الإيراني، على ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" وطاقمها المكون من 23 فردا، وقال الحرس الثوري، في بيان تلفزيوني، إن ناقلة النفط "انتهكت القواعد البحرية الدولية"، بينما قالت شركة "ستينا بالك" المالكة للناقلة إن السفينة "ملتزمة بشكل كامل بجميع قواعد الملاحة واللوائح الدولية".
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