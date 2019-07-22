رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إعلان إيران القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم.
وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية "النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب".
وأعلنت إيران، في وقت سابق، اليوم أنها اعتقلت 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكم على بعضهم بالإعدام.
وقالت الاستخبارات الإيرانية إنها فككت حلقة تجسس تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، واعتقلت 17 مشتبها بهم، ونقلت وكالة "فارس" عن مسؤول بالاستخبارات قوله إن بعض المعتقلين حكم عليهم بالإعدام.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يعلق لأول مرة على تقارير اعتقال جواسيس أمريكيين في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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