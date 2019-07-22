التأمين الصحي بشرق دارفور يدشن نفرة العام ٢٠١9

دشن الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية شرق دارفور نفرة العام ٢٠١٩، بحضور والي الولاية اللواء الركن المزمل أبوبكر وأعضاء لجنة الأمن وجميع المؤسسات والجهات ذات الصلة وأثنى والي الولاية المكلف على عمل التأمين الصحي.

وأشاد والي دارفور بالجهود المبذولة في التوسع لخارطة التأمين وخدماته التأمينية بتأهيل سبعة مراكز صحية، وإدخال 1641 أسرة، وأشاد والي الولاية بجهود الصندوق والعاملين فيه خاصة الإدارات السابقة التي وضعت اللبنة الأولى للعمل على المستوى الولائي والاتحادي قائلا إن التأمين يعمل وفق خطة الولاية الرامية لتوفير الخدمات العلاجية لجميع المواطنين، معلنا عن التبرع بإدخال عشرة آلاف أسرة من الولاية؛ دعما للتغطية الشاملة 2020.

من جانبه قال مدير عام الصحة والشؤون الاجتماعية الأستاذ محمد إبراهيم سعيد، إن توفير الخدمات العلاجية بكفاءة وتوزيع عادل هو ما تعمل عليه وزارته، معلنا وقفته مع الصندوق في كافة الجوانب حتى يقدم خدمة طبية تلبي رغبات وأشواق المواطن.