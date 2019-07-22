اليوناميد تسلم 13 موقعا بدارفور للسلطات السودانية

سلمت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (اليوناميد ) 13 موقعا من مقارها إلى السلطات، وفقا لقرار المجلس العسكري الانتقالي رقم (203) وذلك للاستفادة منها واستغلالها في مشاريع مدنية.

وقد سلمت البعثة (4) مواقع بكل من مليط وكورما وأم برو ومورني لانشاء مستشفيات لخدمة المجتمع، فيما سلمت (6) مواقع أخرى بمناطق السريف والجنينة وهبيلا وفوربرنقا وقريضة وبرام للاستفادة منها في إنشاء كليات جامعية.

كما سلمت البعثة (3) مواقع بكل من تلس وعد الفرسان وماستيري لتصبح جامعات لخدمة سكان تلك المناطق وتبقت (5) مواقع للبعثة في انتظار التسليم وهي تقع في مناطق زمزم وشريعة ولابادو والضعين ومخجر.