ليفربول يقدم 6 عروض إلى ريال مدريد

رفض نادي ريال مدريد الإسباني 6 عروض دفعة واحدة من نادي ليفربول الإنجليزي من أجل ضم ماركو أسينسيو نجم النالدي الملكي بناء على رغبة يورجن كلوب المدير الفني للريدز. وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن أسينسيو وزميله في الفريق إيسكو متاحان بأقل من 72 مليون جنيه إسترليني وسعى ليفربول لضم أسينسيو خلال الميركاتو الصيفي. ويتمسك زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأسينسيو بينما فتح الباب أمام جاريث بيل للرحيل وقرر الاستغناء عنه بشكل رسمي.

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