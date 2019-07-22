ألقي القبض على مراسل تلفزيوني فرنسي وطاقمه اليوم الإثنين أثناء تصوير متظاهرين يحاصرون ميناء للفحم في ولاية كوينزلاند بشمال شرق أستراليا.
ووفقاً لوكالة رويترز، قال المراسل هوجو كليمان، إنه وطاقمه التلفزيوني من قناة فرانس 2 العامة الفرنسية يصورون متظاهرين يحظرون الوصول إلى محطة الفحم التابعة لشركة أداني إنتربرايز التابعة لشركة أداني إنتربرايز للحصول على فيلم وثائقي بيئي عن المحيطات، بما في ذلك الحاجز المرجاني العظيم.
وأضاف :"كنا فقط نقوم بعملنا.. يقولون أننا كنا نتعدي على ممتلكات الغير، لكننا كنا نصور فقط في مكان عام.
وقال كليمان لرويترز عبر الهاتف بعد إطلاق سراحه بكفالة "لم أسعى لتعطيل السكك الحديدية"، وقال إنه كان سيغادر مع طاقمه لو طلبت الشرطة منهم ذلك، لكن بدلاً من ذلك اعتقلوا ووضعوا في سيارة شرطة.
وأكدت شرطة الولاية أن سبعة أشخاص، بينهم أربعة رجال فرنسيين تتراوح أعمارهم بين 29 و 30 و 32 و 39، قد تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم بالتعدي على سكة حديد في محطة أبوت بوينت للفحم، ولم تحدد الشرطة أي من السبعة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على طاقم تليفزيونى فرنسى لدى تصوير مظاهرة بأستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.