الصحة السودانية تسجل إصابات بمرض "الكنكشة"

سجلت وزارة الصحة السودانية إصابات متفرقة بمرض "الكنكشة" واسهالات مائية فيروسية وبكتيرية بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، عازية ذلك إلى تردي البيئة وحفظ المياه لفترت طويلة وانتشار الباعوض الناقل. وقال وكيل وزارة الصحة المكلف د.سليمان عبدالجبار، أن الترتيبات جارية لمواجهة تلك الإمراض والتعامل معها قبل ان تتحول إلى وبائيات. Advertisements وأضاف الصحة وفرت (47 مليون دولار من حصائل الصادر لاستيراد الدواء للشركات، و ان الإمدادات قامت بتوفير كل الأدوية المنقذة للحياة. وأكد عبدالجبار أن الوزارة اعتمدت خطة من عدة محاور منها الطوارئ ومكافحة الأوبئة والتمويل و نظام المتابعة والتقييم.

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