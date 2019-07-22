اتفاق لإصدار تأشيرة عربية موحدة للمستثمرين ورجال الأعمال

التاريخ: 22-يوليو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد كومان، أن المجلس يعمل حالياً بالتعاون مع القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية لوضع اتفاقية لإصدار تأشيرة عربية موحدة للمستثمرين ورجال الأعمال العرب، لتسهيل انتقالهم بين الأقطار العربية وتعزيز دورهم في تنمية المجتمعات العربية بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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