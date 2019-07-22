التاريخ: 22-يوليو-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة دعت مفوضية حقوق الإنسان بالسودان المجلس العسكري لاطلاق سراح وكيل وزارة الصحة السابق د. كمال عبد القادر الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ ثلاثة أيام بسبب الاعتقال دون توجيه اتهام، ووفقاً لتصريح شقيقه د. سامي عبد القادر بحسب صحيفة السوداني، فإن أسرته طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالتدخل في الأمر، خاصة وأن النيابة رأته وطالبت بإطلاق سراحه إلا أن سلطات سجن كوبر رفضت تنفيذ أمر النيابة، وقالت إن المجلس العسكري هو الذي يفتي في أمره. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الإنسان تدعو لإطلاق سراح كمال عبد القادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.