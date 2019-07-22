 (قوى الحرية) تعلن رفضها لنتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام

أعلنت “قوى الحرية والتغيير” رفضها لنتائج لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو، مبدية عدم اعترافها بالنتائج أياً كانت. وقال عضو الوفد المفاوض القيادي بتجمع المهنيين السودانيين أحمد ربيع بحسب صحيفة السوداني: “نحن نعترف فقط بنتائج لجنة التحقيق التي ستتكون وفق ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي، ونتائج لجنة التحقيق التي سُلمت للنائب العام يمكن أن تقدم للجنة التحقيق المستقلة، إما أن تأخذ بها أو ترفضها”. وأضاف ربيع: “لجنة التحقيق المستقلة ستكون بعد تكوين الحكومة المدنية، وعلى النائب العام إن كانت لديه نتائج أن ينتظر ويسلمها للجنة التحقيق المستقلة”، لافتاً إلى أن اللجنة المستقلة مخول لها طلب الدعم الإفريقي سواء كان دعماً فنياً، أو لوجستياً أو أي شكل من أشكال الدعم.

Advertisements

الخرطوم (أخبار الخليج 365)