الأصم: سحب ممثل المهنيين من السيادي مفيد للتفاهم مع (الثورية)

التاريخ: 22-يوليو-2019
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كشف القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم أن القرار الأخير لتجمع المهنيين بسحب ممثله من المجلس السيادي إجراء مفيد في التفاهم مع الجبهة الثورية بإتاحة فرصة أكبر في التمثيل، وقال: “باعتبار أن التمثيل في السيادي للأقاليم وليس الكتل”. وقال الأصم بحسب صحيفة السوداني، إن النقطة الوحيدة والمختلف عليها مع الجبهة الثورية تتلخص في أن بعض مكوناتها ترى عدم تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية حتى تحقيق السلام، وأضاف: “بينما نرى نحن أهمية عاجلة لتشكيل الحكومة الانتقالية باعتبار أن السلطة الانتقالية هي التي يقود عملية تحقيق السلام، بالتالي في ظل غياب هذه السلطة يصعب تعريف الجهة التي ستقود تحقيق السلام، وستكون غير مقبولة لنا وللشعب”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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