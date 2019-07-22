شاب يقتل زميله لتحرشه لفظياً بإبن شقيقته

التاريخ: 22-يوليو-2019
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سدد صاحب محل زينة سيارات طعنات قاتلة لزميله في أعقاب مشاجرة وقعت بينهما في السوق الشعبي أم درمان .
وكشف مصدر ، أن المجني عليه كان موجوداً مع الجاني وإبن شقيقته طفل صغير ، وتحرش المجني لفظياً بالطفل ، بعبارات خادشة فاعترض الجاني على سلوك المجني عليه لصغر سن الطفل ودار نقاش بينهما تحول الى مشاجرة ، فقام الجاني بطعن المجني عليه طعنة قاتلة سببت له نزيفاً ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى المستشفى ،
وبحسب صحيفة المجهر ، أن أحد المواطنين أبلغ الشرطة وسارعت بإرسال فريق إلي مسرح الجريمة لتقصي الحقائق وإتخذت الإجراءات اللازمة وتم القبض على الجاني الذي سجل إعترافاً قضائياً بمحكمة السوق الشعبي بأم درمان .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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