أحكام رادعة لـ (4) أشخاص من أسرة واحدة تتاجر في المخدرات

التاريخ: 22-يوليو-2019
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أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس عقوبات رادعة في مواجهة “4” أشخاص من أسرة واحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات ، بالسجن المؤبد للمتهم الأول عشرين سنة. وعلى بقية المتهمين السجن عشر سنوات ، والزمتهم المحكمة بدفع غرامة مالية بلغت “15” ألف جنيه, وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة سنة .
وأشارت المحكمة في قرارها بان تسري العقوبات بالتتابع, وقال الدفاع إن المتهمين غير مذنبين ، وإنه ليست لديهم صحيفة سوابق ولديهم أسر يعولونها.
وحسب تفاصيل قضية الاتهام ، فانه بموجب معلومة توفرت لدى شرطة مكافحة المخدرات أفادت بنشاط المتهم الرابع بترويج المخدرات من داخل منزله بالمنطقة الصناعية, ونصبت كميناً محكماً وتمت مداهمة المنزل, ووجدت مع المتهم الأول سيجارة بنقو ، وعند تفتيش المنزل وجدت رأس حشيش في السطوح, ورأسا وربع الرأس داخل المنزل .
وبحسب صحيفة المجهر ، تم القبض على المتهمين واقتيادهم إلى دائرة الاختصاص ودون بلاغ في مواجهتهم, وعند الرفع من التحريات أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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