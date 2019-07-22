جبريل إبراهيم: ثورة ديسمبر ضربت النظام لكن آثاره لا تزال باقية

أكد القيادي في الجبهة الثورية, رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم ان مقاومة النظام بدأت منذ يوينو 89, معتبراً أن تراكم الجهود أدى إلى تليين النظام واستطاعت ثورة ديسمبر ضربه .

وأضاف جبريل: “لكننا لا نستطيع القول عما إذا كانت قاضية أم لا, فآثار النظام السابق ما تزال باقية”. وقال جبريل في تصريح أمس إن حركته أو الجبهة الثورية ليست لديها مشكلة في نصيب المجلس العسكري في الحكم . وأكد أنه لا مانع سياسي من المحاصصة.

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وبحسب صحيفة المجهر ، كشف القيادي بالعدل والمساواة والأخ غير الشقيق لرئيس الحركة عبد العزيز عشر, عن أنهم انخرطوا في اجتماعات الحرية والتغيير بشكل عادي, بعد قرار إبعاد د. جبريل والتراجع عنه, إلا أنهم ما يزالون في انتظار المسؤول الإثيوبي لتوضيح سبب قرار حكومته في إبعاد وفد الحركة, فضلاً عن تقديم اعتذار رسمي, منوهاً إلى أنه وحتى اللحظة لم يتم إخطارهم بسبب الخطوة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)