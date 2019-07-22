ضبط (983) أسطوانة غاز ومواد بترولية مخزنة بالمناقل

التاريخ: 22-يوليو-2019
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تمكنت قوة من الفرقة الأولى مشاة بولاية الجزيرة عن ضبط “983” أنبوبة غاز و”30″ برميل مواد بترولية مخزنة بمنزل بمدينة عبود بمحلية المناقل معدة للتهريب.
وكشف المقدم وليد ناصر عبد الله مدير شعبة الإستخبارات أن الضبطية جاءت في إطار المتابعة المستمرة لمنع التلاعب في السلع المدعومة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين.
وبحسب صحيفة المجهر ، أكد مدير شعبة الإستخبارات أن القوات المسلحة ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث والتلاعب بقوت المواطنين. وعن حرص ومتابعة اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة لإنسياب السلع المدعومة للمواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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