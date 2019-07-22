التاريخ: 22-يوليو-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد الخلافات بين إعلان قوى الحرية والتغيير في السودان والجبهة الثورية خلال المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس ابابا, مؤكدة ان الجبهة الثورية طالبت بمنحها أفضلية في تكوين الحكومة في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان, إلى جانب تسمية حكام تلك الولايات فضلاً عن منحها نصيباً في المجلس السيادي والبرلمان بحسب صحيفة المجهر. Advertisements بالاضافة لمطالبتها بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية, وعلى رأسهم الرئيس السابق “عمر البشير” للمحكمة الجنائية الدولية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر الثورة تطالب بمنحها حق تكوين حكومات دارفور والنيل الأزرق وتسليم “البشير” للجنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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