اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اتفاق بأديس على التمثيل في قيادة (قوى الحرية) بالنسب

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 22-يوليو-2019

12 مشاهدة

اتفاق بأديس على التمثيل في قيادة (قوى الحرية) بالنسب

كشفت مصادر في قوى الحرية والتغيير عن اتفاق لجنة الهيكلة المشكلة من ممثلين لقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على أن يكون تمثيل الكتل في المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير بالنسب لا بالتساوي.

 

ونوهت المصادر إلى أن هذا المبدأ هو المتفق عليه، فيما يستمر اختلاف طفيف حول النسبة نفسها بين كتل “الحرية والتغيير” وبين “الجبهة الثورية”.

Advertisements

 

 

وأكد مصدر بـ”قوى الحرية والتغيير” إن الاتفاق الآخر هو أن تمنح كل كتلة صوتاً واحداً مهما كان عدد أعضاء الكتلة في المجلس وتمثيلها، وبحسب صحيفة السوداني فإن الاتفاق ينتظر موافقة قوى الحرية والتغيير بالداخل ومن ثم إعلانه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بأديس على التمثيل في قيادة (قوى الحرية) بالنسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا