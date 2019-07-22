اتفاق بأديس على التمثيل في قيادة (قوى الحرية) بالنسب

كشفت مصادر في قوى الحرية والتغيير عن اتفاق لجنة الهيكلة المشكلة من ممثلين لقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على أن يكون تمثيل الكتل في المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير بالنسب لا بالتساوي.

ونوهت المصادر إلى أن هذا المبدأ هو المتفق عليه، فيما يستمر اختلاف طفيف حول النسبة نفسها بين كتل “الحرية والتغيير” وبين “الجبهة الثورية”.

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وأكد مصدر بـ”قوى الحرية والتغيير” إن الاتفاق الآخر هو أن تمنح كل كتلة صوتاً واحداً مهما كان عدد أعضاء الكتلة في المجلس وتمثيلها، وبحسب صحيفة السوداني فإن الاتفاق ينتظر موافقة قوى الحرية والتغيير بالداخل ومن ثم إعلانه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)