محكمة ترفض استلام ملف الرئيس المخلوع (البشير)

رفضت محكمة الخرطوم شمال استلام ملف الرئيس المخلوع البشير المتعلق بتهم النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ بحيازة عملة محلية تجاوزت المبلغ المسموح به، وأعادته إلى النيابة بحجة عدم الاختصاص.

وبحسب صحيفة السوداني، فإن المحكمة أعادت الملف إلى النيابة لعدم اختصاصها في قضايا الفساد بجانب دواع أمنية تتعلق بموقع المحكمة، مما دفع النيابة إلى إحالته لرئيس الجهاز القضائي.

Advertisements

وكانت النيابة قد وجهت تهماً للرئيس المخلوع عمر البشير، تتعلق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشوه لسنة (1989م) وفقاً للمواد (5 و6 أ. و.ج) وأوامر الطوارئ (3-4)، بعد أن رفضت كافة الطعون التي قدمها محامو المتهم وأيدت قرار توجيه الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)