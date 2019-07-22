أغاني الدلوكة … سيطرة على الساحة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
عدد من الأسر مؤخراً إتجهت الي أحياء حفلات مناسباتها عبر ( الدلوكة ) بعكس ماكان رائج من طلب لألة الإورغن ، خلال الفترات الماضية ، ومعروف أن عيد الأضحى باتت تفصلنا عنه أسابيع ، وهذا موسم تكثر فيه مناسبات الأفراح ، إلا أن متعهد الحفلات أيمن قال أن الفنانات باتوا مرغوبات أكثر من الفنانين كما أنهم يتم طلبهم ب ( الدلوكة ) تحديداً .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، ذكر أن هناك فنانات يعتبروا ملاك الساحة الفنية منهم إنصاف مدني ، عوضية حسين ومونيكا .
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