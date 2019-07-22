العدل والمساواة تطالب إثيوبيا بإعتذار عن قرار ترحيل رئيس الحركة

نفى القيادي بحركة العدل والمساواة ، عضو التفاوض بأديس أبابا ، عبد العزيز عشر, أن يكون قرار إبعاد رئيس الحركة جبريل إبراهيم من إثيوبيا أمس بسبب تغيير موقف الحركة من إتفاق مكونات قوى الحرية والتغيير قبل ساعات من دعوة عشاء قدمت له من السفير القطري بإثيوبيا كما يشاع.

وبحسب صحيفة الصحية قال عشر إن الدعوة التي قدمت للوفد كانت عادية وجاءت في اطار العلاقة القديمة والوطيدة التي تربط د. جبريل بالسفير القطري .

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وأضاف بأنه لم يتم تناول قضية السودان خلال العشاء, وتابع موقفنا من الإتفاق إيجابي ولدينا إرادة حرة, ولقد ظللنا نقاتل من أجل شعبه بأكمله, ولا يمكن لأي جهة أن تلزمنا برأي غير مقتنعين به .

وزاد: هذه الحادثة صورت للجميع أن العدل والمساواة مجرد لعبة في يد الآخرين, ولذلك نطالب الحكومة الأثيوبية بالاعتذار عن تصرفها المهين هذا, وأردف: “إذا كانت إثيوبيا لا تقدر قيمة الوفود فلماذا تقود الوساطة” وكانت اثيوبيا احتجزت جبريل وشرعت في ترحيله عقب تلبيته دعوة عشاء من السفارة القطرية باثيوبيا قبل أن تتدخل الوساطة الأفريقية وتعيده إلى طاولة المفاوضات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)