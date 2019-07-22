تحالف نداء السودان: مشاورات (التغيير) و(الثورية) تحرز تقدماً

أعلن تحالف نداء السودان عن اختراق كبير في المباحثات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تشهدها العاصمة الإثيوبية أبابا.

وقال المسؤول الإعلامي لنداء السودان بالداخل خالد بحر إن المشاورات أحرزت اختراقاً كبيراً حتى الآن، فيما عاد لمقر المشاورات نائب رئيس نداء السودان، والقيادي بالجبهة الثورية الدكتور جبريل إبراهيم، بعد أن تم تدارك سوء الفهم مع السلطات الإثيوبية.

Advertisements

وطبقاً لمصادر فإن المفاوضات بين التغيير والحركات المسلحة تناقش عملية السلام وتشكيل حكومة انتقالية، فضلاً عن تنسيق عملية التحول الديمقراطي في السودان.

وتهدف المشاورات إلى احتواء التباينات التي ظهرت بين الجانبين إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في مطلع يوليو الجاري.

وأوضحت المصادر أن الاجتماعات ستتطرق أيضاً إلى القضايا المهمشة، مثل قضية توحيد الجيش في السودان في ظل تعدد القوات السودانية، فضلاً عن قوات الحركات المسلحة بحسب صحيفة الأخبار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)