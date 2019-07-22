تصاعد الخلافات بين “قوى الحرية و”الجبهة الثورية”

تصاعدت الخلافات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية خلال مفاوضاتهما بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا وأكد مصدر بـ “الحرية والتغيير” إن الثورية قدمت مقترحات جديدة طالبت من خلالها بنصيب في عضوية المجلس السيادي والبرلمان ، فضلاً عن منحها أفضلية في تكوين الحكومة بولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب تسمية حكام تلك الولايات. وقال مصدر أمس إن الثورية رغم أنها جزء من “نداء السودان” فإنها تفاوض بشكل آحادي وتريد قلب ما تم الاتفاق عليه في “الإعلان السياسي مع المجلس العسكري وخلط الأوراق” .

وأضاف بأن المفاوضات تصطدم أيضا بإعتراض الجبهة الثورية على المهلة المحددة بـ “6” أشهر من عمر الفترة الإنتقالية الولى لتحقيق السلام, ومطالبتها بتمديدها باعتبارها غير كافية.

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وأشار إلى أن المفاوضات تسير بشكل متعثر بسبب المواقف المتعنتة للجبهة الثورية.

وبحسب صحيفة الصيحة ،أن المجموعات المتمردة الثلاث تريد أن ينص الإعلان الدستوري بوضوح أن مباحثات السلام في هذه الولايات توضع كلأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية, كما تريد أن يتم إدراجها في الحكومة الإنتقالية بعد توقيع إتفاقيات السلام في هذه الولايات, وتطالب أيضا بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية للمحكمة الجنائية الدولية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)