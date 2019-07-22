البرهان يطمئن بأن المرحلة القادمة لن يكون فيها إقصاء لقوى سياسية

التاريخ: 22-يوليو-2019
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طمأن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأن المرحلة القادمة لن يكون فيها إقصاء لقوى سياسية من أجل التراضي الوطني بين أبناء السودان كافة.
وبحسب صحيفة الصيحة ، التقى البرهان بالقصر الجمهوري أمس, وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة إشراقة سيد محمود رئيس جبهة الاتحاديين الديمقراطيين, رئيس الهيئة القيادية للحزب, وقالت إشراقة إن الجبهة سلمت تصورها للبرهان حول قضايا الحكم في خارطة الطريق, وأضافت أن الجبهة ترى أن يكون مسار التفاوض حول الوثيقة الدستورية شاملاً لكل القوى السياسية من أجل خلق إجماع وتراضي وطني. ونوهت لضرورة الإلتزام بأن يكون مجلس الوزراء من تكنوقراط مستقلين دون أي محاصصة سياسية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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