ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالأسواق الموازية

أكد متعاملون مع أسواق العملات الموازية في الخرطوم، إن ارتفاعاً طفيفاً طرأ على أسعار العملات في تداولات الأسواق الموازية أمس (الأحد).

واشار عدد من التجار إلى إن أسعار شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية بلغ (72) جنيهاً مقابل (71) جنيهاً وسجل سعر البيع (73) جنيهاً.

Advertisements

وأكد التجار بحسب صحيفة الأخبار، ارتفاع أسعار شراء الريال السعودي إلى (16.5) جنيهاً فيما بلغ سعر البيع (17.5) جنيهاً مقارنة بـ(17) جنيهاً في تداولات نهاية الأسبوع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)