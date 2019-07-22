عرمان: (الإنتباهة) استهدفتني (15) عاماً

التاريخ: 22-يوليو-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة قال نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان إن صحيفة (الإنتباهة) استهدفته طوال (15) عاماً. Advertisements وذكر عرمان أمس، إن تجربة الحركة الإسلامية كانت مشوهة وانتهت بأسوأ النماذج في السياسة والفن والعسكرية، وأضاف بحسب صحيفة الإنتباهة: (الدولة العميقة داخل التنظيم لن تسمح للإسلاميين بالتجديد وهي من سجنت الترابي من قبل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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