إختراق كبير في مباحثات أديس و ( الثورية ) تطالب بهيكلة ( التغيير )

طالبت الجبهة الثورية بضرورة هيكلة قوى الحرية والتغيير وذلك عبر حل التنسيقية .

وإتهم الناطق الرسمي بأسم الجبهة الثورية ، محمد زكريا ، التنسيقية بإختطاف القرار داخل قوى الحرية ، بجانب إعادة تشكيل اللجان والمؤسسات والتوافق على التفاوض والحل السياسي .

وأشار زكريا الي أهمية التواضع على المؤسسات والتوافق على مرجعية تفاوضية ورؤية إستراتيجية ، في التعاطي مع طريقة التفاوض والحل السياسي .

Advertisements

وتتواصل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، لليوم الثاني على التوالي ، المشاورات وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بمشاركة وفد كبير من تحالف نداء السودان بحثاً عن الوقوف على منصة واحدة من مجمل قضايا الراهن السياسي .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، قال المسؤول الإعلامي لنداء السودان بالداخل ، خالد بحر ، أن المشاورات أحرزت إختراقاً كبيراً حتى الآن ، فيما عاد لمقر المشاورات نائب رئيس نداء السودان ، والقيادي بالجبهة الثورية جبريل إبراهيم ، بعد أن تم تدارك سوء الفهم مع السلطات الإثيوبية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )